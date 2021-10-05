Російську актрису Юлію Персільд запустили в космос

Актриса проведе на МКС 12 днів.

Відома російська актриса Юлія Персільд вирушила в космос, щоб знятися у фільмі. Разом з нею на МКС полетів і режисер Клим Шипенко.

5 жовтня з космодрому Байконур на борту ракети-носія "Союз-2.1а" з пілотованим кораблем "Союз МС-19" стартувала експедиція МКС-66 і кіноекіпажем. Разом з актрисою і режисером полетів і космонавт Антон Шкаплеров, для якого це вже четвертий політ.

Всього екіпаж проведе на МКС 12 днів, а сам політ триватиме близько 3-х годин. На станції будуть знімати фільм під назвою "Виклик", який розповість історію про дівчину-лікаря, яка полетіла в космос, щоб врятувати космонавта.

Варто зазначити, що подібна зйомка в космічному просторі пройде вперше в світі.

На своїй сторінці в Інстаграм Юлія активно висвітлювала свою підготовку до польоту.

Раніше, "Телеграф" писав, що космічний корабель Crew Dragon, запущений з космодрому у Флориді, вперше відправив у космос туристів.