SpaceX вперше в історії запустила в космос туристів (відео)

Політ оплатив один із членів екіпажу Джаред Айзекман.

Космічний корабель Crew Dragon, запущений з космодрому у Флориді, успішно вийшов на орбіту висотою 575 км. Це перша в історії світу подорож в космос, в якій всі члени екіпажу не є професіоналами.

Про це 16 вересня повідомляє американська компанія SpaceX.

Запуск ракети-носія Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon відбувся з мису Канаверал у Флориді. Висота виведення корабля на орбіту — 575 км. Варто відзначити, що ця цифра більша, ніж висота орбіти Міжнародної космічної станції, а також попередніх польотів у космос.

Загалом в склад екіпажу входить чотири цивільні особи: Джаред Айзекман (засновник і керівник компанії Shift4 Payments), котрий сам оплатив політ і очолив його; Сіан Проктор (педагог і пілот місії); Хейлі Арсеної (помічниця лікаря у дитячому госпіталі), яка стане лікарем на борту; Крістофер Семброскі (співробітник авіакосмічної промисловості, а також ветеран Військово-повітряних сил США) буде бортовим інженером.

Варто відзначити, що політ в космос має благодійну мету. Айзекман вклав свої кошти, щоб допомогти дитячому онкологічному центру імені Святого Юди, якому він пообіцяв 100 млн доларів.

Важливість польоту саме в тому, що ніколи раніше цивільних не відправляли на орбіту без професіоналів. Загальна тривалість польоту складе 90 хвилин.

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