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"Чи не така, як інші" — Стів Возняк з Apple оголосив про створення космічної компанії (відео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Зоряне небо Новина оновлена 14 вересня 2021, 09:16
Зоряне небо

Маніфестом компанії стала фраза "Небо більше не межа".

Винахідник і соратник Стіва Джобса, який спроектував перші комп’ютери компанії, Стів Возняк вирішив направити свої дослідження в бік космосу і створив чергову компанію в США. Це сталося напередодні презентації нового iPhone.

Про свої космічні амбіції бізнесмен написав у Твіттері.

Він зазначив, що Privateer Space не буде компанією аналогічною іншим, а також розмістив відео.

У підписі під ним повідомляється, що другим ініціатором створення компанії Privateer Space є Алекс Філдінг, який раніше працював на Apple. Також бізнесмен — засновник Ripcord.

Всі подробиці про сферу інтересів компанії та її перспективи організатори пообіцяли повідомити на профільній конференції передових технологій оптичного і космічного спостереження Мауї, яка триватиме з 14 по 17 вересня. AMOS збирає вчених, приватних інвесторів і урядові структури на Гаваях і знайомить їх з передовими відкриттями і технологіями.

Раніше "Телеграф" писав, що приватні компанії продовжують підкорювати космос. Так, в середу 15 вересня "SpaceX" Ілона Маска запланувала місію в якій візьмуть участь цивільні особи. До цього польоту вони готувалися близько пів року. Напередодні, ракета приватної української компанії, запущена в США не змогла вилетіти за межі атмосфери і вибухнула. Раніше космос підкорювали Джефф Безос і Річард Бренсон, але звання астронавтом їм так і не дали, обмежилися позначенням космічних туристів.

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