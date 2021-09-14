"Не такая, как другие" - Стив Возняк из Apple объявил о создании космической компании (видео)

Манифестом компании стала фраза "Небо больше не предел".

Изобретатель и соратник Стива Джобса, который спроектировал первые компьютеры компании, Стив Возняк решил направить свои исследования в сторону космоса и создал очередную компанию в США. Это произошло накануне презентации нового iPhone.

Про свои космические амбиции бизнесмен написал в Твиттере.

Он отметил, что Privateer Space не будет компанией аналогичной другим, а также разместил видео.

В подписи под ним сообщается, что вторым инициатором создания компании Privateer Space является Алекс Филдинг, который ранее работал на Apple. Также бизнесмен — основатель Ripcord.

Все подробности о сфере интересов компании и ее перспективах организаторы пообещали сообщить на профильной конференции передовых технологий оптического и космического наблюдения Мауи, которая пройдет с 14 по 17 сентября. AMOS собирает ученых, частных инвесторов и правительственные структуры на Гавайях и знакомит их с передовыми открытиями и технологиями.

Ранее "Телеграф" писал, что частные компании продолжают покорять космос. Так, в среду 15 сентября "SpaceX" Илона Маска запланировала миссию в которой примут участие гражданские лица. К этому полету они готовились около полугода. Накануне, ракета частной украинской компании, запущенная в США не смогла вылететь за границы атмосферы и взорвалась. Ранее космос покоряли Джефф Безос и Ричард Бренсон, но звание астронавтом им так и не дали, ограничились обозначением космических туристов.