Компанія українського бізнесмена запустила першу ракету в США: та вибухнула через 2,5 хвилини (відео моменту)

Запуск ракети відбувся о 4:49 ранку 3 вересня

Космічну ракету Alpha приватної компанії Firefly Aerospace, яку в 2017 році викупив український бізнесмен Макс Поляков, в п’ятницю, 3 серпня, вперше запустили на орбіту з бази Ванденберг в Каліфорнії (США), і вона вибухнула за 2,5 хвилини після старту.

Про це в п’ятницю вранці, 3 серпня, повідомляє сама компанія Firefly Aerospace на сторінці в Twitter.

Запуск ракети відбувся о 4:49 ранку з майданчика SLC-2W в Каліфорнії.

Перша місія мала назву DREAM або FLTA001. Компанія побудувала спільну роботу з відомим популяризатором космічних запусків Тімом Доддом, який був закадровим коментатором трансляції.

Ракета повинна була знаходитися в космосі чотири години, до 08:00, але вона досягла точки maхQ на траєкторії, ще до поділу ступенів, і вибухнула.

У компанії заявили, що перед запуском ракети, вони очистили від людей стартову територію і всі прилеглі райони, щоб не ризикувати нічиїм життям.

Також у Firefly сказали, що вибух не був для них несподіванкою, оскільки вони самі його зробили після того, як дізналися про якийсь аварійний стан на борту.

Корисне навантаження, що знаходилося в ракеті на момент вибуху, звичайно ж, було втрачене.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у квітні 2021 року запуск крилатої ракети Калібр-НК з модернізованого фрегата Маршал Шапошников закінчився провалом для РФ, що повеселило мережу.

Нагадуємо, що третій тестовий запуск ракети-носія американської компанії Astra Space знову завершився невдачею.