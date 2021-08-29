В США третий запуск ракеты-носителя Astra завершился неудачей (впечатляющее видео)

Компания Astra участвует в космической программе Пентагона

Очередной тестовый запуск ракеты-носителя американской компании Astra Space завершился неудачей. Полет ракеты, участвующей в программе Пентагона, пошел не по плану с самого начала.

Трансляция запуска велась на сайте компании.

Ракету-носитель Astra запустили с острова Кадьяк на Аляске в 6:35 утра по местному времени, однако буквально через секунду один из двигателей отказал, после чего ракету сильно бросило в сторону. С помощью остальных двигателей Astra все-таки набрала высоту до 50 километров, но команда, управляющая полетом, через 2 минуты и 28 секунд приняла решение отключить все двигатели с целью безопасности.

После неудачного запуска глава компании Astra заявил, что им удалось собрать множество полезных для дальнейших запусков данных. В целом, в компании настроены весьма оптимистично.

"У нас есть седьмой серийный номер, который сейчас находится в производстве, и мы применим к нему то, что узнали здесь, внесем все изменения в ракету и скоро снова взлетим", – сказал он.

Отметим, что это был третий тестовый запуск ракеты Astra, которая предназначена для вывода на орбиту малых спутников. Ранее компания-производитель подписала соглашение с Космическими силами США (при Пентагоне), согласно которому после двух удачных тестовых полетов с макетом полезной нагрузки они смогут стать подрядчиками Пентагона и выводить на орбиту Земли военные спутники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на орбиту Земли успешно вышел космический корабль Cygnus. Его запустила украино-американская ракета-носитель Antares.