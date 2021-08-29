У США третій запуск ракети-носія Astra завершився невдачею (вражаюче відео)

Компанія Astra бере участь у космічній програмі Пентагону

Черговий тестовий запуск ракети-носія американської компанії Astra Space завершився невдачею. Політ ракети, яка бере участь у програмі Пентагону, пішов не за планом з самого початку.

Трансляція запуску велася на сайті компанії.

Ракету-носій Astra запустили з острова Кадьяк на Алясці о 6:35 ранку за місцевим часом, проте буквально через секунду один з двигунів відмовив, після чого ракету сильно кинуло вбік. За допомогою інших двигунів Astra все-таки набрала висоту до 50 кілометрів, але команда, що управляє польотом, через 2 хвилини і 28 секунд прийняла рішення відключити всі двигуни з метою безпеки.

Після невдалого запуску глава компанії Astra заявив, що їм вдалося зібрати безліч корисних для подальших запусків даних. В цілому, в компанії налаштовані дуже оптимістично.

"У нас є сьомий серійний номер, який зараз перебуває у провадженні, і ми застосуємо до нього те, що дізналися тут, внесемо всі зміни в ракету і скоро знову злетимо", — сказав він.

Відзначимо, що це був третій тестовий запуск ракети Astra, яка призначена для виведення на орбіту малих супутників. Раніше компанія-виробник підписала угоду з Космічними силами США (при Пентагоні), згідно з яким після двох вдалих тестових польотів з макетом корисного навантаження вони зможуть стати підрядниками Пентагону і виводити на орбіту Землі військові супутники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на орбіту Землі успішно вийшов космічний корабель Cygnus. Його запустила україно-американська ракета-носій Antares.