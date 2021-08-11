Украинско-американская ракета вывела на орбиту грузовик для МКС (фото, видео запуска)

Грузовой корабль Cygnus 11 августа успешно выведен на орбиту ракетой носителем Antares. В создании этой ракеты уже во второй раз приняли участие украинские конструкторы. Первая ступень, которая выводит ракету на орбиту создана на Южном машиностроительном заводе имени Макарова.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

Ракету-носитель запустили в 00:56 по киевскому времени в среду (18:01 10.08 по времени Вирджинии) с летного комплекса NASA в Уоллопсе - острове в Вирджинии. Космический грузовой корабль Cygnus доставит примерно 3,7 тонны груза на Международную космическую станцию.

Беспилотный корабль Cygnus NG-16 - самый тяжелый космический корабль Cygnus из ранее запускавшихся. Ракета-носитель Антарес, высотой 43 метра, состоит из двух ступеней. Главная конструкция первой ступени была разработана украинским конструкторским бюро "Южное".

(Фото: NASA’s Wallops Flight Facility/Jamie Adkins)

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