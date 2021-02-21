Украино-американская ракета вывела на орбиту корабль c грузом NASA: видео запуска

Ракета-носитель «Антарес» с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Уоллопс, выведя на орбиту корабль с грузом для МКС Об этом сообщает пресс-центр конструкторского бюро "Южное".

"Утром 20 февраля 19 часов 36 минут по киевскому времени (в 12:00 36 минут по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся первый в 2021 году пуск ракеты-носителя среднего класса «Антарес». Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого около 3700кг полезного груза NASA для Международной космической станции", – уточняют на предприятии.

Как сообщают в конструкторском бюро, ракета-носитель "Антарес" состоит из двух ступеней. Основная конструкция первой ступени была разработана ГП "КБ"Южное" и изготовлена ГП "ПО ЮМЗ" в кооперации с другими украинскими предприятиями по заказу корпорации Northrop Grumman (США).

Космический корабль Cygnus этой миссии получил имя в честь математика NASA Кэтрин Джонсон.

Прибытие Cygnus на МКС запланировано на понедельник, 22 февраля, в 11:40 по киевскому времени.

Напомним, SpaceX Falcon 9 запустила новую ракету с партией из 60 интернет-спутников Starlink на орбиту поздно вечером в понедельник 15 февраля, но ракета не смогла приземлиться на плавучей платформе в море.