"Теперь НАТО точно не пройдет": эпичный запуск ракеты с российского фрегата повеселил сеть (видео)

Сеть повеселил неудачный запуск крылатой ракеты Калибр-НК с модернизированного фрегата Маршал Шапошников.

Видео запуска ракеты поделились в YouTube "Информационный Навигатор".

На кадрах снятых дроном видно, как ракету выпускает фрегат, но преодолев высоту около 50-ти метров она резко разворачивается, после чего совершает несколько спиралевидных движений в воздухе, во время которых лишается нескольких своих частей и начинает падать в воду.

Видео запуска ракеты "Калибр-НК":

Пользователей сети данный ролик повеселил.

В Твиттере пользователь "Selvestor Vivat" высказался о данном запуске.

"Российский фрегат проекта 1155 "Маршал Шапошников" тихоокеанского флота РФ запустил крылатую ракету "Калибр", немеющий в мире аналог с непредсказуемой траекторией. Ракета едва не прикончила фрегат РФ. В Японии и НАТО снова смеются над "мощью" России", — написал он.

Российский фрегат проекта 1155 «Маршал Шапошников» тихоокеанского флота РФ запустил крылатую ракету «Калибр», немеющий в мире аналог с непредсказуемой траекторией.

Ракета едва не прикончила фрегат РФ.

В Японии и НАТО снова смеются над "мощью" России. pic.twitter.com/eM1BZ6LIjg — Selvestor Vivat (@S_vivat) April 29, 2021

Пользователь "akachuchupaka", также прокомментировал запуск ракеты "Калибр-НК".

"Как модернизировали так и стрельнули... Фрегат "Маршал Шапошников" ТФ ВМФ РФ вновь доказал что аналоговнетная ракета "Калибр" таки тяжелее воздуха и решил вместо дальности и точности пуска, проверить ее на плавучесть и максимальную глубину погружения", — с иронией написал он.

Как модернизировали так и стрельнули...

Фрегат "Маршал Шапошников" ТФ ВМФ РФ вновь доказал что аналоговнетная ракета "Калибр" таки тяжелее воздуха и решил вместо дальности и точности пуска, проверить ее на плавучесть и максимальную глубину погружения. pic.twitter.com/rXBhmlN295 — akachuchupaka (@akachuchupaka) April 29, 2021

О неудаче при запуске ракеты РФ также высказался пользователь Твиттера Александр Кайдаш.

"Фрегат "Маршал Шапошников" ВМФ России осуществил неудачный пуск ракеты "Калибр" Только на этой неделе корабль официально вошел в состав Тихоокеанского флота ВМФ_Росии", — написал он.

Фрегат «Маршал Шапошников» ВМФ Росії здійснив невдалий пуск ракети «Калибр»



Лише цього тижня корабель офіційно увійшов до складу Тихоокеанського флоту ВМФ_Росії. pic.twitter.com/pjaY9UPLIH — Александр Кайдаш (@wizardaleks) April 29, 2021

Напомним, что 22 марта в России запустили ракету "Союз-2.1а" с 38 космическими аппаратами на борту.