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"Теперь НАТО точно не пройдет": эпичный запуск ракеты с российского фрегата повеселил сеть (видео)

"Теперь НАТО точно не пройдет": эпичный запуск ракеты с российского фрегата повеселил сеть (видео)
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф

Сеть повеселил неудачный запуск крылатой ракеты Калибр-НК с модернизированного фрегата Маршал Шапошников.

Видео запуска ракеты поделились в YouTube "Информационный Навигатор".

На кадрах снятых дроном видно, как ракету выпускает фрегат, но преодолев высоту около 50-ти метров она резко разворачивается, после чего совершает несколько спиралевидных движений в воздухе, во время которых лишается нескольких своих частей и начинает падать в воду.

Видео запуска ракеты "Калибр-НК":

Пользователей сети данный ролик повеселил.

В Твиттере пользователь "Selvestor Vivat" высказался о данном запуске.

"Российский фрегат проекта 1155 "Маршал Шапошников" тихоокеанского флота РФ запустил крылатую ракету "Калибр", немеющий в мире аналог с непредсказуемой траекторией. Ракета едва не прикончила фрегат РФ. В Японии и НАТО снова смеются над "мощью" России", — написал он.

Пользователь "akachuchupaka", также прокомментировал запуск ракеты "Калибр-НК".

МКС устарела, и РФ собирается построить свою космическую станцию - в сети шутят

"Как модернизировали так и стрельнули... Фрегат "Маршал Шапошников" ТФ ВМФ РФ вновь доказал что аналоговнетная ракета "Калибр" таки тяжелее воздуха и решил вместо дальности и точности пуска, проверить ее на плавучесть и максимальную глубину погружения", — с иронией написал он.

О неудаче при запуске ракеты РФ также высказался пользователь Твиттера Александр Кайдаш.

"Фрегат "Маршал Шапошников" ВМФ России осуществил неудачный пуск ракеты "Калибр" Только на этой неделе корабль официально вошел в состав Тихоокеанского флота ВМФ_Росии", — написал он.

Напомним, что 22 марта в России запустили ракету "Союз-2.1а" с 38 космическими аппаратами на борту.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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НАТО, Россия, Калибр-НК.
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