"Батут готов?" Заявления России о собственной космической станции развеселили сеть

Россия планирует покинуть проект Международной космической станции (МКС) и заняться постройкой собственной национальной станции.

Об этом сообщает РИА.

Такое решение связано с тем, что срок эксплуатации МКС рассчитан до 2024 года, а многие ее модули уже отработали срок своей службы.

Начало финансирования нового проекта запланировано с 2025 года.

Впрочем, пользователи сети это заявление серьезно не восприняли, а некоторые вспомнили и другие обещания правительства РФ, например о постройке лунной базы и создания конкурента компании Boeing.

Напомним, в российском Нижневартовске торжественно открыли биотуалет, показав даже сюжет об этом на одном из местных телеканалов.

Тем временем, расследователи из команды оппозиционера Алексея Навального нашли и обнародовали в сети данные об еще одной даче Путина. На сей раз на Валдае.