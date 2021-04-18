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"Батут готов?" Заявления России о собственной космической станции развеселили сеть

"Батут готов?" Заявления России о собственной космической станции развеселили сеть
Обновлено 22:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия планирует покинуть проект Международной космической станции (МКС) и заняться постройкой собственной национальной станции.

Об этом сообщает РИА

Такое решение связано с тем, что срок эксплуатации МКС рассчитан до 2024 года, а многие ее модули уже отработали срок своей службы. 

Начало финансирования нового проекта запланировано с 2025 года. 

Впрочем, пользователи сети это заявление серьезно не восприняли, а некоторые вспомнили и другие обещания правительства РФ, например о постройке лунной базы и создания конкурента компании Boeing. 

 

Напомним, в российском Нижневартовске торжественно открыли биотуалет, показав даже сюжет об этом на одном из местных телеканалов.

Тем временем, расследователи из команды оппозиционера Алексея Навального нашли и обнародовали в сети данные об еще одной даче Путина. На сей раз на Валдае. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,364

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Россия, Космос, МКС.
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