"Батут готов?" Заявления России о собственной космической станции развеселили сеть

Россия планирует покинуть проект Международной космической станции (МКС) и заняться постройкой собственной национальной станции.
Об этом сообщает РИА.
Такое решение связано с тем, что срок эксплуатации МКС рассчитан до 2024 года, а многие ее модули уже отработали срок своей службы.
Начало финансирования нового проекта запланировано с 2025 года.
Впрочем, пользователи сети это заявление серьезно не восприняли, а некоторые вспомнили и другие обещания правительства РФ, например о постройке лунной базы и создания конкурента компании Boeing.
Анонс все видели pic.twitter.com/l280z004CV
— Эмма (@waterspaceout) April 18, 2021
Напомним, в российском Нижневартовске торжественно открыли биотуалет, показав даже сюжет об этом на одном из местных телеканалов.
Тем временем, расследователи из команды оппозиционера Алексея Навального нашли и обнародовали в сети данные об еще одной даче Путина. На сей раз на Валдае.