"Роскошь и комфорт на 100 гектарах": Навальный опубликовал расследование о любимой даче Путина (фото, видео)

У президента России Владимира Путина есть еще одна дача и находится она в Новгородской области на Валдае.

Об этом сообщили в расследовании на сайте оппозиционера из РФ Алексея Навального.

Участок дачи занял 150 га, на которых стоят техздания: склад, гараж, ангар, гостевые домики. По документам земли принадлежат РФ и числятся в пользовании ФСО.

Фото: navalny.com

Но южная часть острова, между озерами Валдай и Ужин, около 100 га принадлежать бизнесмену Юрию Ковальчуку.

Фото: navalny.com

Там расположился комплекс из бань, дачи и других построек для отдыха, который сдается управлению президента РФ.

Фото: navalny.com

Главный дом имения весьма непримечательный, но его тщательно скрывают.

Фото: navalny.com

По словам расследователей, до 4-х этажный, 3,5 тыс кв.м., с балконами, террасами, парадной лестницей и фонтаном. На берегу реки расположился китайский гостевой дом, также множество домов, бань, беседок, ресторан и пивной ресторан. Также имеется площадка для детей.

У Путина также есть своя церковь, название которой на сайте РПЦ указали как - "Владимирская".

Фото: navalny.com

В свою очередь в 350 метрах от главного дома находится "храм", который в два раза больше всей резиденции, около 7 тыс кв.м., на 3 этажа, 2 из них под землей. Этот спа-комплек, орендованный УДП включил в себя: криокамеру, массажные ванны, лимфопресс, грязелечение, солярий, кабинет косметолога и стоматолога и флоат-басейн.

Фото: navalny.com

Напомним, что ранее СМИ нашли шикарный комплекс на побережье Черного моря, который возможно стал личной дачей патриарха Кирилла.