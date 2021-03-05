Скачать
Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Беларусь официально попросила Литву выдать ей Тихановскую
Беларусь официально попросила Литву выдать ей Тихановскую
Депутатша из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории
Депутатша из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории
В Геленджике нашли еще один дворец за 22 млрд рублей: "дачу" приписали патриарху Кириллу (видео)
В Геленджике нашли еще один дворец за 22 млрд рублей: "дачу" приписали патриарху Кириллу (видео)
Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине
Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине

В Геленджике нашли еще один дворец за 22 млрд рублей: "дачу" приписали патриарху Кириллу (видео)

В Геленджике нашли еще один дворец за 22 млрд рублей: "дачу" приписали патриарху Кириллу (видео)
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф

В районе Геленджика расположен не только знаменитый дворец Владимира Путина. СМИ "раскопали" шикарный комплекс на побережье Черного моря, который возможно превратился в личную дачу патриарха Кирилла.

Об этом в эфире "Настоящего времени" рассказала журналист Анастасия Милюкова.

По ее данным, резиденция, стоимостью 22 миллиарда рублей (8,23 миллиарда гривен), принадлежит Московской патриархии. Однако, по факту этот "духовный центр" превратился в личную дачу патриарха.

В руки журналистов попали документы на строительство духовного центра. На первых порах стоимость центра исчислялась в 500 миллионов рублей. Со временем цена росла, а участок расширялся, дойдя до стоимости в 22 миллиарда.

На "дачу" Кирилл приезжает на отдых несколько раз в год. При этом, из соседнего санатория выселяют отдыхающих, занимающих номера с окнами на дворец. Также представители патриарха обходят курортные развлекательные заведения с требованием не создавать шум.

Всю близлежащую территорию, включая окрестные леса, охраняют сотрудники ФСО, которые доставляет сильные неудобства местным жителям и туристам. Закрыта туристическая тропа и дорога к местному кладбищу.

"На территории комплекса есть виноградники. Он еще и, судя по всему, любит пить вино собственного производства", - отмечает журналист.

Напомним,  на одном из сервисов по недвижимости появилось объявление о продаже "дворца Путина" в Геленджике из фильма-расследования Алексея Навального.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 420

Все по теме:

Патриарх Кирилл, Геленджик, Дворец, Расследование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дети плакали и просили успокоиться: родители школьников устроили разборки на школьном дворе (видео)
02 В Германии закрывают счета российских пропагандистов: Захарова разразилась угрозами
03 У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
04 Боевики "ДНР" вводят пропуска для пересечения КПВВ: люди в гневе
05 "Дубина – звучит двояко": в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Несколько недель без воды: в России жители Нововятска топят снег, чтобы выжить (видео)
Несколько недель без воды: в России жители Нововятска топят снег, чтобы выжить (видео)
В Минздраве рассказали, у скольких украинцев - негативная реакция на вакцину
В Минздраве рассказали, у скольких украинцев - негативная реакция на вакцину
&quot;Канада тоже заказала индийскую вакцину, каких еще вам пруфов не хватает?&quot;, - Степанов в Раде защищает CovieShield
"Канада тоже заказала индийскую вакцину, каких еще вам пруфов не хватает?", - Степанов в Раде защищает CovieShield
&quot;Хит&quot; Новый трек Каменских обсуждают в сети
"Хит" Новый трек Каменских обсуждают в сети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь