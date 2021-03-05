В Геленджике нашли еще один дворец за 22 млрд рублей: "дачу" приписали патриарху Кириллу (видео)

В районе Геленджика расположен не только знаменитый дворец Владимира Путина. СМИ "раскопали" шикарный комплекс на побережье Черного моря, который возможно превратился в личную дачу патриарха Кирилла.

Об этом в эфире "Настоящего времени" рассказала журналист Анастасия Милюкова.

По ее данным, резиденция, стоимостью 22 миллиарда рублей (8,23 миллиарда гривен), принадлежит Московской патриархии. Однако, по факту этот "духовный центр" превратился в личную дачу патриарха.

В руки журналистов попали документы на строительство духовного центра. На первых порах стоимость центра исчислялась в 500 миллионов рублей. Со временем цена росла, а участок расширялся, дойдя до стоимости в 22 миллиарда.

На "дачу" Кирилл приезжает на отдых несколько раз в год. При этом, из соседнего санатория выселяют отдыхающих, занимающих номера с окнами на дворец. Также представители патриарха обходят курортные развлекательные заведения с требованием не создавать шум.

Всю близлежащую территорию, включая окрестные леса, охраняют сотрудники ФСО, которые доставляет сильные неудобства местным жителям и туристам. Закрыта туристическая тропа и дорога к местному кладбищу.

"На территории комплекса есть виноградники. Он еще и, судя по всему, любит пить вино собственного производства", - отмечает журналист.

Напомним, на одном из сервисов по недвижимости появилось объявление о продаже "дворца Путина" в Геленджике из фильма-расследования Алексея Навального.