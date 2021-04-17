Теперь заживут: в сети смеются из-за торжества в честь открытия биотуалета в России (видео)

В Нижневартовске (Российская федерация) помпезно открыли биотуалет, показав даже сюжет об этом на одном из местных телеканалов.

Об этом сообщает российская "Комсомольская правда".

С биотуалетом носились как с долгожданным гостем. Для пущей торжественности даже обмотали кабинку для справления нужд красной лентой, которую перерезали под музыкальные "фанфары".

"Это то, чего так долго ждали вартовчане! Нам надо попробовать, как он там, внутри", - рассказала журналистка "с места событий" в прямом эфире телеканала.

Местные жители на такую помпезность отреагировали саркастическими шутками.

"Потом сделайте торжественную откачку содержимого", - говорят они.

В сети также стали бурно обсуждать помпезность по факту обычного явления, которое по факту не требует того, чтобы о нем вещали с экрана телевизора.

Праздником может стать что угодно. В Нижневартовске праздником стало открытие биотуалета. В честь такого важного события там провели пышную церемонию: журналистка похвалила «красавец-туалет», разрезала красную ленточку и торжественно вошла внутрь.



Вартовчане, поздравляем! pic.twitter.com/yhVwTrjGRC — Лента.ру (@lentaruofficial) April 17, 2021

В Нижневартовске торжественно открыли биотуалет



Ну наконец-то, теперь заживут



pic.twitter.com/13BlQfSn3c — #MDK (@mudakoff) April 17, 2021

В Нижневартовске торжественно открыли... биотуалет. Все как положено — под музыку и с красной ленточкой, которую перерезала журналистка. По ее словам, туалет там долго ждали. Правда, пока установили только саму будку. pic.twitter.com/7ilDQPZjkz — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) April 16, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее также торжественно открыли туалет в Киевском государственном университете телекоммуникаций.

А год назад в зоопарке Харькова планировали построить здание туалета почти за 17 млн гривен.