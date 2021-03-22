Появилось видео запуска в космос ракеты "Союз": аппарат выведет на орбиту 38 спутников

В России запустили ракету "Союз-2.1а" с 38 космическими аппаратами на борту. Об этом сообщили в госкорпорация "Роскосмос" в Twitter.

"С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами из 18 стран мира", — говорится в сообщении. Позднее от «Союза» успешно отделились все три ступени.

Основная нагрузка ракеты — южнокорейский спутник CAS500-1. Также она выведет на орбиты японский аппарат для удаления «космического мусора» ELSA-d и спутники дистанционного зондирования Земли серии GRUS, саудовский аппарат для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники Технического университета Берлина и НИУ ВШЭ и другие. Аппараты выведут на три солнечно-синхронные орбиты. Предыдущий пуск «Союза 2.1а» состоялся в середине февраля с Байконура.

Напомним, американцы запустили Марсоход NASA под названием Perseverance, который впервые прислал на землю запись со звуком звук езды по поверхности Марса. Вся запись длится 16 минут.