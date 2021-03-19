Марсоход Perseverance записал звуки передвижения по красной планете (видео)

Марсоход NASA под названием Perseverance впервые прислал на землю запись со звуком звук езды по поверхности Марса. Вся запись длится 16 минут.

Информацию об этом опубликовали на Twitter-странице NASA's Perseverance Mars Rover.

На марсоходе Perseverance установлен чувствительный микрофон. Во время начала езды по поверхности Красной планеты можно было услышать удары, а также грохот шести металлических колес робота, с шумом передвигавшегося по неизведанной местности. Путешествие проходило в кратере Джезеро.