Компания украинского бизнесмена запустила первую ракету в США: та взорвалась через 2,5 минуты (видео момента)
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Запуск ракеты состоялся в 04:49 утра 3 сентября
Космическую ракету Alpha частной компании Firefly Aerospace, которую в 2017 году выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков, в пятницу, 3 августа, впервые запустили на орбиту из базы Ванденберг в Калифорнии (США), и она взорвалась за 2,5 минуты после старта.
Об этом в пятницу утром, 3 августа, сообщает сама компания Firefly Aerospace на странице в Twitter.
Запуск ракеты состоялся в 04:49 утра с площадки SLC-2W в Калифорнии.
Первая миссия имела название DREAM или FLTA001. Компания построила совместную работу с известным популяризатором космических запусков Тимом Доддом, который был закадровым комментатором трансляции.
Ракета должна была находиться в космосе четыре часа, до 08:00, но она достигла точки maхQ на траектории, еще до разделения ступеней, и взорвалась.
В компании заявили, что перед запуском ракеты, они очистили от людей стартовую территорию и все прилегающие районы, чтобы не рисковать ничьей жизнью.
Также в Firefly сказали, что взрыв не был для них неожиданностью, поскольку они сами его произвели после того, как узнали о некоем аварийном состоянии на борту.
Полезная нагрузка, находящаяся в ракете на момент взрыва, конечно же, была утрачена.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в апреле 2021 года запуск крылатой ракеты Калибр-НК с модернизированного фрегата Маршал Шапошников закончился провалом для РФ, что повеселило сеть.
Напоминаем, что третий тестовый запуск ракеты-носителя американской компании Astra Space снова завершился неудачей.
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