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SpaceX відправить в космос групу цивільних астронавтів (фото)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Астронавти, які полетять у космос Новина оновлена 05 вересня 2021, 16:55
Астронавти, які полетять у космос

Члени екіпажу відправляться в космос на кораблі Dragon

Американська компанія Ілона Маска "SpaceX" запланувала на 15 вересня здійснення космічної місії "Inspiration4", в якій візьмуть участь чотири цивільні людини.

Про це 3 вересня повідомляє "Inspiration4" на своїй сторінці в Twitter.

"Inspiration4 і SpaceX завершили перевірку готовності до польоту та є готовими до запуску!", — пишуть в мережі.

Члени місії призначили 16 вересня резервним днем польоту.

Відомо, що в космос збираються відправитись четверо людей, котрі не є професійними астронавтами, проте пройшли підготовку до польоту.

Таким чином, до складу екіпажу, який вирушить на орбіту Землі, входять ініціатор місії, мільярдер, засновник Shift4 Payments Джаред Іссакман, бортовий лікар Хейлі Арсено, пілот місії (підприємець, педагог) Сіан Проктор та інженер (ветеран ВПС) Кріс Семброскі.

Фото учасників місії
Фото учасників місії

Для того, щоб здійснити політ, цивільні астронавти ще в березні 2021 року почали підготовку.

Місія триватиме три дні. Її запуск планують здійснити з майданчика Космічного центру NASA імені Джона Кеннеді у Флориді.

Вже 9 вересня астронавти прибудуть на космодром і готуватимуться до польоту.

Члени екіпажу відправляться в космос на кораблі, розробленому SpaceX, який має назву Dragon. Планується, що на орбіту його виведе ракета-носій Falcon 9.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 20-го липня в космос відправили 20-річного студента, який ставши наймолодшим серед своїх попередників.

Також ми писали, що в NASA вирішили провести експеримент з вирощування перцю в космосі.

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