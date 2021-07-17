В космос отправят самого молодого человека в истории полетов: кто он и почему летит (фото)

Уже совсем скоро, 20 июля, на орбиту отправится 18-летний американец и станет самым молодым человеком в космосе. Об этом сообщает BBC.

Студент Оливер Дэймен совершит полёт вместе с владельцем компании Blue Origin Джеффом Безосом. Ранее место парня принадлежало анонимному покупателю, который отдал за него 28 млн долл. В компании говорят, что покупатель отказался от полёта из-за «трудностей в графике».

Оливер – студент физического факультета и сын генерального директора Somerset Capital Partners Джосса Дэймена. Джосс должен был лететь вторым рейсом, но его перевели на первый, говорят в Blue Origin. Позже отец решил отправить вместо себя сына.

Парень отправится в полёт с 82-летним Волли Фанком, который станет самым старым человеком в космосе. Также с ними полетят сам Безос и его брат Марк.

О цене билета Дэймона компания Blue Origin умалчивает. Однако, сообщают, что полёт станет осуществлением давней мечты Оливера, который с детства увлекается космосом.

Пассажиры поднимутся на высоту более 100 км над поверхностью Земли, после чего спустятся обратно в капсуле с помощью парашютов.

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