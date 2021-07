NASA взялось за выращивание перца в космосе

Астронавты, находящиеся на Международной космической станции, начали проводить эксперимент по выращиванию на земной орбите перца.

Об этом сообщила астронавт NASA Меган Макартур.

По ее словам, перед ними стоит непростая задача, поскольку у перца довольно продолжительный срок прорастания и созревания. Вместе с тем, она подчеркнула, что перец является отличным источником витамина C.

Макартур не сказала, что за сорт перца будет выращиваться на станции и предложила пользователям Твиттер угадать это самим, прикрепив к посту фото местности, откуда он происходит.

The Plant Habitat-04 experiment started today! We are growing peppers in space for the first time - a challenge due to long germination and growth cycles. But a great source of Vitamin C and flavor! Can you tell I’m excited? Can you guess what kind of peppers (hint: see photo)? pic.twitter.com/XoaCOtMtxh

— Megan McArthur (@Astro_Megan) July 12, 2021