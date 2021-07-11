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Корабль миллиардера Бренсона отправился покорять космос: онлайн трансляция (видео)

Корабль миллиардера Бренсона отправился покорять космос: онлайн трансляция (видео)
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф

Американский миллиардер и глава Virgin Group Ричард Бренсон готовится стать первым космическим туристом.

В воскресенье, 11 июля, произойдет исторический запуск корабля Unity-22. 

Тем самым, Бренсон опередил другого американского миллиардера, бывшего главу Amazon Джефа Безоса, полет которого намечается 20 июля. 

Ожидается, что Unity-22 поднимется на высоту свыше 80 километров. 

Компания ведет онлайн-трансляцию события в своем You-Tube-канале. 

Впрочем, в компании Безоса Blue Origin уже указали, что международно признанная граница космоса проходит по линии Кармана, а это на высоте в 100 километров.

Поэтому, заверяют в Blue Origin, полет Бренсона не будет считаться первым частным космическим полетом.  

Кроме того, компания Безоса уже успела обозвать детище Бренсона "высотным самолетом" и потороллить его "самыми большими окнами в космосе".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 211

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Космос, Ричард Брэнсон, Virgin Galactic.
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