Корабль миллиардера Бренсона отправился покорять космос: онлайн трансляция (видео)

Американский миллиардер и глава Virgin Group Ричард Бренсон готовится стать первым космическим туристом.

В воскресенье, 11 июля, произойдет исторический запуск корабля Unity-22.

Тем самым, Бренсон опередил другого американского миллиардера, бывшего главу Amazon Джефа Безоса, полет которого намечается 20 июля.

Ожидается, что Unity-22 поднимется на высоту свыше 80 километров.

Компания ведет онлайн-трансляцию события в своем You-Tube-канале.

Впрочем, в компании Безоса Blue Origin уже указали, что международно признанная граница космоса проходит по линии Кармана, а это на высоте в 100 километров.

Поэтому, заверяют в Blue Origin, полет Бренсона не будет считаться первым частным космическим полетом.

Кроме того, компания Безоса уже успела обозвать детище Бренсона "высотным самолетом" и потороллить его "самыми большими окнами в космосе".