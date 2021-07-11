Корабль миллиардера Бренсона отправился покорять космос: онлайн трансляция (видео)

Американский миллиардер и глава Virgin Group Ричард Бренсон готовится стать первым космическим туристом.
В воскресенье, 11 июля, произойдет исторический запуск корабля Unity-22.
Тем самым, Бренсон опередил другого американского миллиардера, бывшего главу Amazon Джефа Безоса, полет которого намечается 20 июля.
Ожидается, что Unity-22 поднимется на высоту свыше 80 километров.
Компания ведет онлайн-трансляцию события в своем You-Tube-канале.
Впрочем, в компании Безоса Blue Origin уже указали, что международно признанная граница космоса проходит по линии Кармана, а это на высоте в 100 километров.
Поэтому, заверяют в Blue Origin, полет Бренсона не будет считаться первым частным космическим полетом.
Кроме того, компания Безоса уже успела обозвать детище Бренсона "высотным самолетом" и потороллить его "самыми большими окнами в космосе".