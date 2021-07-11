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Blue Origin Безоса потроллил Virgin Galactic "самыми большими окнами в космосе"

Blue Origin Безоса потроллил Virgin Galactic "самыми большими окнами в космосе"
05:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

7 июня основатель компании Amazon и Blue Origin Джеф Безос заявил, что намерен полететь в космос в июле этого года. Таким образом он собирался быть в числе первых космических туристов наряду со своим братом Марком и еще одним человеком, купившим место на аукционе за 28 миллионов долларов

Однако уже 2 июля американский миллиардер глава Virgin Group Ричард Брэнсон заявил, что тоже намерен полететь в космос в качестве туриста и сделает это раньше Безоса. Запуск корабля Unity-22 состоится уже 11 июля

На фоне этих заявлений, в компании Blue Origin решили сравнить их детище с аппаратом Virgin Galactic, а заодно объяснить почему полет Бренсона космическим считаться не будет. 

Там указали, что международно признанная граница космоса начинается на линии Кармана, которая проходит на высоте в 100 километров.

"Только 4% мира признают нижнюю границу в 80 км или 50 миль как начало космоса. New Shepard взлетает над обеими границами. Одно из многих преимуществ полета с Blue Origin", - сказано в сообщении. 

Примечательно, что в инфографике, приведенной компанией, корабль Virgin Galactic назван "высотным самолетом". 

Прицепились в компании даже к таким вещам, как размер иллюминаторов (в Blue Origin назвали установленные на New Shepard "самыми большими окнами в космосе") и объемы выбросов.

Как сообщалось ранее, Джеф Безос покинул пост генерального директора Amazon.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Космос, Ричард Брэнсон, Virgin Galactic, Blue Origin, Джеф Безос.
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