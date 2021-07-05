Amazon без Безоса - знаменитый гендиректор компании покидает свой пост

Спустя 27 лет после основания компании - Джефф Безос в понедельник, 5 июля, уходит с поста гендиректора компании Amazon. Он остается председателем правления.

Об этом сообщает BBC.

Сосредоточить усилия Безос планирует на других своих проектах - аэрокосмической компании Blue Origin, газете The Washington Post, развивать благотворительный фонд Bezos Earth Fund.

С 1994 года Amazon стала многомиллиардной компанией. Чистая прибыль за 2020 год Amazon составила $26,9 млрд. Теперь Amazon возглавит Эндрю Джесси. Ранее он руководил компанией Amazon Web Services.

Ранее "Телеграф" писал, что в космическом туризме назревает гонка богатейших людей планеты - другой миллиардер решил опередить Безоса в освоении космоса. А в Сети собирали подписи, чтобы не пустить его обратно на планету.