Джеффа Безоса во время путешествия на ракете хотят оставить в космосе навсегда

В сети собирают подписи за то, чтобы не пустить основателя интернет-магазина amazon.com, миллиардера Джеффа Безоса, который 20 июля собирается в космическое путешествие, обратно на Землю.

Об этом пишет Insider.

Сообщается, что акции против Безоса запустили спустя три дня после его заявления, что он вместе с братом Марком полетит в космос на ракете New Shepard. В интернете же запустили сразу две петиции, чтобы бизнесмен не смог вернутся на Землю: в общей сложности они набрали более 41 000 подписей, и это число продолжает расти.

"Миллиардеры не должны существовать... Ни на Земле, ни в космосе, но если они решили (полететь в космос - ред.), то должны остаться там", - говорится в петиции.

К слову, к тем, кто "не нужен Земле", также причислили Билла Гейтса и Илона Маска.

Отметим, что сам Безос сейчас готовится к путешествию "всей его жизни" и не обращает внимание на хейтеров.

Напомним, основатель компаний Amazon и Blue Origin, один из самых богатейших людей мира Джефф Безос заявил, что в июле отправится в космос на собственном космическом корабле, тем самым осуществив свою давнюю мечту.