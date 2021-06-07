Мечты сбываются: Джефф Безос отправится в космос (видео)

Генеральный директор компании Amazon и Blue Origin Джефф Безос заявил, что в июле отправится в космос на собственном космическом корабле, тем самым осуществив свою давнюю мечту.

Об этом он сообщил в Instagram.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", - объявил Безос.

В свою очередь, Blue Origin официально подтвердила, что Джефф Безос и его брат Марк присоединятся к победителю аукциона в первом пилотируемом полете корабля New Shepard 20 июля.

На данный момент в аукционе уже приняли участие 6 тысяч участников из 143 стран, наибольшая предложенная сумма составляет 2,8 млн долл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

Как сообщал "Телеграф", ранее экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира и после развода с Безосом вышла замуж.