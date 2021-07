"Всегда был мечтателем": другой миллиардер решил опередить Безоса в освоении космоса

Космическая гонка набирает обороты. Видимо у миллиардеров и миллионеров появилась новая "мода": если раньше они коллекционировали машины/яхты/дома, то теперь перешли на космические корабли.

Основатель Amazon Джефф Безос в начале лета сообщил, что наконец-то сбудется его детская мечта, и 20 июня он отправится в космос со своим братом на своем корабле New Shepard. Однако, не он один решил "полетать".

Глава Virgin Group Ричард Брэнсон заявил, что осуществит космический полет на космолете Unity-22, который принадлежит его фирме, 11 июля, что на 9 дней раньше основателя Amazon Джеффа Безоса.

"Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам" - признается Брэнсон.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021