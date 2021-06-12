Первый турист отправится в космос за $28 миллионов: место уже продано

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin продала на аукционе место в ракете New Shepard, которая должна совершить первый в истории человечества запуск туристов в космос.

Об этом пишет CNBC.

В материале указывается, что для этих целей был устроен аукцион. Торги стартовали с 4,8 миллионов долларов (почти 130 млн гривен), а закрылись на 28 миллионах (757,2 млн грн).

Выручка от аукциона будет передана некоммерческой организации Blue Origin "Клуб будущего", которая занимается обучением.

Имя счастливчика пока не разглашается, но компания обещает раскрыть его личность в ближайшие недели.

Кроме него на New Shepard в космос полетят сам Безос и его брат Марк.

Запуск запланирован на 20 июля. Ожидается, что ракета выведет капсулу на высоту более 103 км, а назад она спустится на парашютах.

Напомним, о том, что Безос планирует полететь в космос, он сам сообщил 7 июня. Тогда он сказал, что мечтал об этом с пяти лет.