Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в космос (видео)

Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос из узловой кабины своей новой космической станции "Тяньгун".

Как сообщает Синьхуа, двое участников космической миссии Лю Бомин и Тан Хунбо покинули модуль "Тяньхэ" в 11:02 по пекинскому времени (6:02 по Киеву).

Космонавты занимались подготовкой к работе роботизированного манипулятора, установкой выносной кабины и панорманой камеры.

Выход в космос для них длился 7 часов, также ожидается, что вскоре им предстоит провести еще одну вылазку.

Кроме Лю Бомина и Тана Хунбо на станции находится и третий космонавт Не Хайшэн, однако он в космос не выходил, а помогал коллегам из основного модуля.

Станция "Тяньгун", а вернее ее базовый модуль "Тяньхэ", был введен в эксплуатацию 29 апреля 2021 года. В мае-июне 2022 года и августе-сентябре 2022 ожидается запуск еще двух модулей.

On July 4th, astronauts Liu Boming and Tang Hongbo in #Tiangong space station finished their first 7-hour EVA spacewalk for robotic arm testing, panorama device lifting, emergency returning testing, etc. There will be another spacewalk by Shenzhou 12 crews. We'll do live stream. pic.twitter.com/v1UUkUKIdF

— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) July 4, 2021