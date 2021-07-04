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Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в космос (видео)

Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в космос (видео)
Обновлено 18:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос из узловой кабины своей новой космической станции "Тяньгун". 

Как сообщает Синьхуа, двое участников космической миссии Лю Бомин и Тан Хунбо покинули модуль "Тяньхэ" в 11:02 по пекинскому времени (6:02 по Киеву). 

Космонавты занимались подготовкой к работе роботизированного манипулятора, установкой выносной кабины и панорманой камеры. 

Выход в космос для них длился 7 часов, также ожидается, что вскоре им предстоит провести еще одну вылазку. 

Кроме Лю Бомина и Тана Хунбо на станции находится и третий космонавт Не Хайшэн, однако он в космос не выходил, а помогал коллегам из основного модуля.

Станция "Тяньгун", а вернее ее базовый модуль "Тяньхэ", был введен в эксплуатацию 29 апреля 2021 года. В мае-июне 2022 года и августе-сентябре 2022 ожидается запуск еще двух модулей. 

Впервые космонавты из Китая выходили в космос в 2008 году. 

Как сообщалось ранее, в конце июня 2021 года китайский марсоход "Чжужун" прислал на Землю новые видеозаписи с Красной планеты

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Китай, Космос, Тяньгун, ККС.
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