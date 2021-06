Как звучит Марс: китайский марсоход прислал впечатляющие видео с Красной планеты

Китайский марсоход "Чжужун" ("Zhurong"), доставленный на Красную планету в рамках миссии "Тяньвэнь-1", прислал на Землю новые видеозаписи.

Как сообщает BBC, соответствующие кадры были обнародованы аэрокосмическим ведомством Китая (CNSA).

"Чжужун" прибыл на Марс 14 мая и в настоящее время занят исследованием равнины Утопия. За это время он преодолел 236 метров.

Три записи были сделаны уже на поверхности планеты. На одном из них также слышны звуки работы марсохода, однако стоит учитывать, что из-за особенностей атмосферы, звук на Марсе распространяется не так, как на Земле.

China has released footages of its rover on Mars. The rover, named Zhurong, is part of China's first mission to the planet pic.twitter.com/0XwDeEaqHd

— Reuters Science News (@ReutersScience) June 27, 2021