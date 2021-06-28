Посадка китайского марсохода – в сеть выложили видео

Китайское космическое агентство опубликовало в сети кадры посадки марсохода Zhurong, снятые в мае 2021. Видео со звуком и на нем видно, как открывается парашют аппарата.

Китай стал второй страной после Соединенных Штатов, которые ранее запустил над поверхностью красной планеты дрон-вертолет с марсохода NASA Perseverance.

По сообщениям Китайского космического агентства на сегодняшний день марсоход продолжает выполнять запланированную миссию. В общем он уже проработал на красной планете 42 дня, проехав по марсианскому грунту 236 метров. Также на орбите 338 дней находится орбитальный аппарат Tianwen-1.

Также сообщают, что оба аппарата в рабочем состоянии и регулярно передают информацию на родину. В ближайшее время марсоход продолжит научные изыскания, будет ехать дальше и фиксировать данные. Орбитальный аппарат останется на орбите Марса и также будет изучать пространство, окружающее марсоход и будет следить за ним.

Ранее марсоход Zhurong уже присылал изображение, среди них – собственное селфи. Робот, весом 240 кг, будет исследовать минералы и окружающую среду.