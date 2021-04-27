Летает выше и дальше: вертолет NASA устанавливает рекорды на Марсе

На Марсе продолжает свою работу марсоход NASA Perseverance, запускающий дрон-вертолет в полет над поверхностью Красной планеты. Им уже удалось совершить три успешных запуска.

Третий полет оказался намного удачней. Вертолет развивает большую скорость и пролетел более длинную дистанцию, сообщает официальный сайт NASA.

В ближайшее время на Землю поступит видео, снятое с помощью тепловизора Mastcam-Z, который расположен на борту марсохода. На нем можно будет увидеть большую часть 80-секундного полета вертолета через зону его полета.

Кроме того, вертолет и сам теперь может делать большое количество фотографий во время перемещения над Марсом. Вся полученная информация будет полезна при разработке будущих миссий на эту планету.

"Мы впервые видим алгоритм работы камеры на большом расстоянии. Вы не можете сделать это в испытательной камере", - сказал менеджер проекта вертолета в JPL МиМи Аунг.

В планах американцев запуск вертолета в его четвертый полет.

Напомним, ранее марсоход присылал на землю только снимки с Марса.