С Марса прилетели новые уникальные снимки, сделанные марсоходом Perseverance (фото)

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость"), который 18 февраля спустился на поверхность красной планеты, прислал на Землю новые снимки марсианских пейзажей.

Соответствующие фото обнародованы в официальном твиттер-аккаунте ровера.

"Открытый горизонт, на котором так много предстоит исследовать. Не могу дождаться начала работы", - говорится в подписи к одному из фото.

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04

"Я люблю камни. Посмотрите на эти, рядом с моим колесом. Они вулканические или осадочные? Какую историю они рассказывают? Не могу дождаться, чтобы узнать", - сказано во втором сообщении.

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021