Вертолет NASA уже в шаге от полета над Марсом: впечатляющее видео

Марсоход NASA Perseverance завершает подготовку к десантированию первого дрона-вертолёта на Красной планете. В космическом ведомстве назвали точную дату первого полета.

Об этом сообщили на странице научно-исследовательского центра НАСА в twitter.

"Вертолет готовится сделать то, чего никогда не делали: управляемый полет на другой планете. Взлет теперь намечен не ранее 11 апреля, а данные прибудут на Землю 12 апреля", - отметили в ведомстве.

К сообщению прикрепили видео летающего дрона.

