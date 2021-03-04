Таким Марс еще никто не видел: появились подробные фото поверхности Красной планеты

18 февраля марсоход НАСА Perseverance приземлился на Марсе.

Об этом сообщили BBC News.

С тех пор марсоход прислал несколько удивительных изображений со своего места посадки, кратера Джезеро, ударной депрессии шириной 49 км к северу от экватора Красной планеты.

Вот подборка фотографий, присланных обратно с миссии, поскольку Perseverance ищет признаки прошлой микробной жизни, пытается охарактеризовать геологию планеты и прошлый климат, а также собирает марсианские камни.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

Первое изображение марсохода Perseverance на поверхности.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

Это первое цветное изображение с высоким разрешением.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

Марсоход можно увидеть на этом улучшенном цветном изображении на месте приземления через шесть дней после приземления. Вы можете видеть две светлые зоны по бокам марсохода, которые были очищены ракетами спускаемой ступени, а темный материал, кажется, был направлен наружу как спереди, так и сзади марсохода.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

Марсоход включает в себя передовой набор научных инструментов для сбора информации.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

Марсоход.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

PIXL также включает камеру, которая снимает крупным планом текстуры камня и почвы.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

Это первая панорама, сделанная Mastcam-Z.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

Эта вырезанная ветром скала.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

Деталь, взятая из верхней части панорамы, показывает край кратера Джезеро, места посадки Персеверанса. Обод находится в нескольких километрах.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

Этот снимок, сделанный несколькими днями ранее той же камерой, был выбран в результате общественного голосования и отмечен как «Изображение недели» для второй недели миссии марсохода Perseverance.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

На этом изображении "правый глаз" Mastcam-Z увеличил изображение того, что, вероятно, является частью древней дельты в Езеро, которая стала изолированной от основной формации в результате эрозии с течением времени. Слоистые отложения дельты - одна из ключевых научных целей марсохода в поисках признаков древней жизни.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

Поверхность Марса прямо под марсоходом.

Фото: NASA/JPL-CALTECH.

Еще одно изображение, смотрящее на Джезеро во время спуска. Марсоход в конце концов приземлился в левом центре изображения. Поднятая земля справа - это остатки дельты, образовавшейся, когда древняя река впала в кратер, заполненный озером, и сбросила свои отложения.

Стоит напомнить, что ранее в сети показали фото с марсохода NASA Perseverance, который 18 февраля спустился на поверхность красной планеты.