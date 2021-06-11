Сделал "селфи": китайский марсоход Zhurong Mars прислал новые фото

Китайский марсоход Zhurong отправил на Землю несколько новых изображений с Марса, в том числе "селфи". Робот, приземлившийся на планету в мае этого года, поместил беспроводную камеру на почву, а затем откатился на небольшое расстояние, чтобы сделать снимок.

Об этом сообщает ВВС.

На втором фото, сделанном марсоходом, виден спуск, по которому Zhurong пришлось проехаться, чтобы выбраться на поверхность, и следы, которые он оставил в пыли, когда повернулся.

На третьем снимке виден горизонт с места посадки. Этот регион известен как Utopia Planitia ("Равнина Утопия"), обширная территория в северном полушарии Марса.

Робот весит около 240 кг. На высокой мачте установлены камеры для фотосъемки и помощи в навигации. Пять дополнительных инструментов будут исследовать минералогию местных горных пород и общий характер окружающей среды, включая погоду. У Zhurong также есть лазерный инструмент для взлома горных пород, с помощью которого делается оценка их химического состава. У него также есть радар для поиска подповерхностного водяного льда.

В четверг, 10 июня, Университет штата Аризона опубликовал цветной снимок китайского аппарата, сделанный с орбиты. Университетская камера HiRise установлена на марсианском орбитальном аппарате NASA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что NASA готовит на Венеру две космические миссии.