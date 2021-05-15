Китай вторым в истории успешно совершил сложную посадку на Марс (видео)

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" ночью совершил посадку на Марсе. На его борту находится марсоход "Чжужун", который займется исследованием грунта и климата на красной планете.

Об этом сообщает ВВС.

Для спуска на поверхность планеты машина использовала комбинацию защитной капсулы, парашюта и ракетной платформы.

Только американцы до сих пор реально освоили высадку на Марс. Благодаря этой посадке Китай становится второй страной, отправившей марсоход на Марс.

Основная цель миссии, которую преследуют китайские ученые - найти возможные следы жизни на Марсе, а также определить, может ли планета в будущем быть пригодной для жизни на ней людей.

Как сообщал "Телеграф", "Тяньвэнь-1" долетел до Марса в средине февраля. Благодаря этому Китай стал шестой страной, которая смогла достичь красной планеты.