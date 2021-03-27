Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал на Землю новые фото Марса

26 марта Китайское аэрокосмическое ведомство (CNSA) обнародовало новые снимки Марса, присланные зондом "Тяньвэнь-1".
Оба снимка обнародованы пресс-службой ведомства.
Космический аппарат сделал снимки на высоте 11 тысяч километров над поверхностью красной планеты камерами среднего разрешения.
"Тяньвэнь-1" находится на неосвещенной стороне Марса, а потому планета на обоих кадрах выглядит как полумесяц.
Снимки были сделаны 16 и 18 марта по пекинскому времени.
Зонд находится на орбите Марса уже около месяца. В CNSA отмечают, что в настоящее время он проводит съемку камерами высокого и среднего разрешения. Помимо того работают минеральные спектрометры, анализаторы частиц, ионов и нейтральных частиц, магнитометры и другое оборудование.
Как сообщалось ранее, "Тяньвэнь-1" долетел до Марса в средине февраля. Благодаря этому Китай стал шестой страной, которая смогла достичь красной планеты.