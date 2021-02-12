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Китайский зонд прислал на Землю первое видео с орбиты Марса

Китайский зонд прислал на Землю первое видео с орбиты Марса
23:31 Пт, 12 Февраль 2021 Телеграф CGTN

Спустя почти семь месяцев после запуска с поверхности Земли китайская межпланетная станция "Тяньвэнь-1" (англ."Tianwen-1"), состоящая из орбитального аппарата (спутника) и спускаемого аппарата с полезной нагрузкой в виде марсохода,  успешно вышла на орбиту вокруг Марса, сообщает китайское информагентство "Xinhua" со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Согласно информации, примерно через 15 минут после запуска двигателей космический корабль, включающий орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход, замедлился достаточно, чтобы быть захваченным гравитацией Марса, и вышел на эллиптическую орбиту вокруг красной планеты с ближайшим расстоянием от поверхности Марса примерно 400км. Чтобы совершить один круг, "Тяньвэнь-1" потребуется около 10 земных дней.

 

Аппарат был запущен самой большой ракетой-носителем Китая "Чанчжэн-5" 22 июля 2020г. с космодрома Вэньчан на северо-восточном побережье острова Хайнань на юге Китая.

"Тяньвэнь-1" находится в космосе более 200 дней. Он провел четыре коррекции орбиты и маневр в дальнем космосе. Он пролетел 475 миллионов километров и находился на расстоянии 192 миллионов километров от Земли, когда достиг орбиты Марса. Задержка односторонней связи составляет около 10,7 минут.

Аппарат теперь проведет несколько орбитальных коррекций, исследуя потенциальные места посадки в рамках подготовки к посадке в мае или июне 2021г. Согласно программе миссии, через несколько месяцев гибрид Лендер-велосипед отделится от зонда и спустится с неба на равнину в северном полушарии Марса, которая называется Утопия Планиция.

Успешный выход "Тяньвэнь-1"  на орбиту делает Китай шестой космической страной, которая успешно отправила зонд на Красную планету после США, Советского Союза, Европейского космического агентства, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщалось, 9 февраля 2021 года Арабский зонд впервые вышел на орбиту Марса.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Китай, Марс, Орбита, Тяньмень — 1.
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