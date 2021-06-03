В NASA решили вплотную заняться исследованием Венеры: готовится две миссии

В американском агентстве NASA сообщили о двух новых миссиях к Венере, которые направят для изучения атмосферы и геологических особенностей планеты.

Об этом 3 июня сообщили BBC News.

Сообщается, что при финансировании в $500 млн миссии запустят между 2028 и 2030 годами.

По словам администратора NASA Билла Нельсона, миссии дадут "шанс исследовать планету, на которой мы не были более 30 лет".

Поскольку последним зондом, посетившим планету, был орбитальный аппарат Magellan в 1990 году. При этом с тех пор мимо планеты пролетали и другие суда.

Нельсон также отметил, что миссии дадут понять "как Венера превратилась в адский мир".

Отметим, Венера - вторая планета от Солнца и самая горячая планета в Солнечной системе с температурой поверхности 500 °C.

Миссия Davinci будет изучать атмосферу планеты, чтобы понять, как она формировалась и развивалась. Он также будет направлен на определение того, был ли на Венере когда-либо океан.

Миссия Veritas составит карту поверхности планеты, чтобы понять ее геологическую историю и исследовать, как она развивалась.

Он будет использовать форму радара для определения высоты поверхности и определения того, действуют ли еще вулканы и землетрясения.

Напомним, что 19 мая ракетостроительная компания United Launch Alliance (ULA) произвела запуск ракету Atlas V.