США усилили систему защиты от ракетного нападения новым спутником (фото и видео)

Ракетостроительная компания United Launch Alliance (ULA) произвела запуск ракету Atlas V. В сети показали фото и видео с места запуска.

Об этом 18 мая сообщил Space.

Ракета стартовала с космического комплекса, на космической станции на мысе Канаверал во Флориде, в 20:37 по Киеву.

На вершине пусковой установки высотой 59 метров находится спутник предупреждения о ракетном нападении для Космических сил США SBIRS Geo-5.

Миссия была отложена на 24 часа после того, во время заправки 17 мая возникла проблема.

Эта задержка возникла после того, как команда запуска перенесла время запуска ранее в обратном отсчете, как часть маневра предотвращения столкновения, чтобы ракета не пролетела близко к объекту, уже находящемуся на орбите.

Фото с места запуска:

Фото: United Launch Alliance

Фото: Lockheed Martin

Отметим, что во время подготовки к заправке Atlas V обнаружилась проблема в системе жидкого кислорода ракеты. В результате на место запуска направили команду для устранения неполадок, но они не сумели решить проблему в течение 40-минутного окна для запуска.

Видео с места событий:

Напомним, что 15 мая ракета "Electron" компании "Rocket Lab", не сумела запустить на орбиту два спутника зондирования Земли компании "BlackSky".