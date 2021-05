Попытка конкурента SpaceX вывести на орбиту спутники закончилась неудачей (видео)

Ракета "Electron" компании "Rocket Lab" в субботу, 15 мая, не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли американской компании "BlackSky".

Об этом сообщили в самой "Rocket Lab" в своем аккаунте в Twitter.

"Во время сегодняшнего запуска возникла проблема, в результате которой миссия была потеряна… Проблема возникла вскоре после розжига второй ступени", – написали в компании. Они также принесли извинения клиентам, чьи спутники были потеряны - BlackSky и Spaceflight.

Подробнее о причинах ЧП в компании пообещали информировать по мере поступления информации.

An issue was experienced during today's launch, resulting in the loss of the mission. We are deeply sorry to our launch customers BlackSky and Spaceflight. The issue occurred shortly after stage two ignition. More information will be provided as it becomes available.

— Rocket Lab (@RocketLab) May 15, 2021