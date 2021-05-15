Попытка конкурента SpaceX вывести на орбиту спутники закончилась неудачей (видео)

Ракета "Electron" компании "Rocket Lab" в субботу, 15 мая, не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли американской компании "BlackSky".

Об этом сообщили в самой "Rocket Lab" в своем аккаунте в Twitter.

"Во время сегодняшнего запуска возникла проблема, в результате которой миссия была потеряна… Проблема возникла вскоре после розжига второй ступени", – написали в компании. Они также принесли извинения клиентам, чьи спутники были потеряны - BlackSky и Spaceflight.

Подробнее о причинах ЧП в компании пообещали информировать по мере поступления информации.

An issue was experienced during today's launch, resulting in the loss of the mission. We are deeply sorry to our launch customers BlackSky and Spaceflight. The issue occurred shortly after stage two ignition. More information will be provided as it becomes available. — Rocket Lab (@RocketLab) May 15, 2021

Вместе с тем, трансляция пуска ракеты велась на YouTube-канале "Rocket Lab":

(начало внештатной ситуации после 1:30:00)

На трансляции видно, что сначала запуск проходил в штатном режиме.

Первая ступень отработала и отделилась от второй. Сразу после этого вторая ступень запустила свой двигатель, но через короткое время связь с ней прервалась.

На видео видно, что через несколько секунд после запуска двигатель прекратил работу, а его разогретое сопло стало охлаждаться - терять яркость.

"Electron" является двухступенчатой ракетой-носителем легкого класса. Она способна выводить на орбиту спутники массой до 300 кг.

Изначально ракета проектировалась как обычная ракета с двумя расходуемыми ступенями, но затем "Rocket Lab" решила модифицировать ее для повторного использования первой ступени: после отделения от ракеты ее первая ступень должна по задумке конструкторов спускаться на парашюте, а уже ближе к поверхности планеты ее в полете должен ловить вертолет.

В миссии, прошедшей 15 мая, "Rocket Lab", помимо вывода двух небольших спутников для съемки поверхности Земли "BlackSky", также собиралась приводнить первую ступень, которую после первой попытки модифицировали, добавив теплозащиту двигателей.

Как сообщалось, в конце апреля украинские предприятия договорились о поставках еще 10 двигателей для европейских ракет VEGA.