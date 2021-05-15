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Попытка конкурента SpaceX вывести на орбиту спутники закончилась неудачей (видео)

Попытка конкурента SpaceX вывести на орбиту спутники закончилась неудачей (видео)
16:46 Сегодня Телеграф

Ракета "Electron" компании "Rocket Lab" в субботу, 15 мая, не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли американской компании "BlackSky".

Об этом сообщили в самой "Rocket Lab" в своем аккаунте в Twitter.

"Во время сегодняшнего запуска возникла проблема, в результате которой миссия была потеряна… Проблема возникла вскоре после розжига второй ступени", – написали в компании. Они также принесли извинения клиентам, чьи спутники были потеряны - BlackSky и Spaceflight.

Подробнее о причинах ЧП в компании пообещали информировать по мере поступления информации.

 Вместе с тем, трансляция пуска ракеты велась на YouTube-канале "Rocket Lab":

(начало внештатной ситуации после 1:30:00)

На трансляции видно, что сначала запуск проходил в штатном режиме.

Ракета Электрон_запуск

Первая ступень отработала и отделилась от второй. Сразу после этого вторая ступень запустила свой двигатель, но через короткое время связь с ней прервалась.

На видео видно, что через несколько секунд после запуска двигатель прекратил работу, а его разогретое сопло стало охлаждаться - терять яркость.

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"Electron" является двухступенчатой ракетой-носителем легкого класса. Она способна выводить на орбиту спутники массой до 300 кг.

Изначально ракета проектировалась как обычная ракета с двумя расходуемыми ступенями, но затем "Rocket Lab" решила модифицировать ее для повторного использования первой ступени: после отделения от ракеты ее первая ступень должна по задумке конструкторов спускаться на парашюте, а уже ближе к поверхности планеты ее в полете должен ловить вертолет.

В миссии, прошедшей 15 мая, "Rocket Lab", помимо вывода двух небольших спутников для съемки поверхности Земли "BlackSky", также собиралась приводнить первую ступень, которую после первой попытки модифицировали, добавив теплозащиту двигателей.

Как сообщалось, в конце апреля украинские предприятия договорились о поставках еще 10 двигателей для европейских ракет VEGA.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 182

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Авария, Видео, Ракета, Electron, Rocket Lab.
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