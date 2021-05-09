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На фоне космической неудачи Китая в NASA запускают первый туристический полёт

На фоне космической неудачи Китая в NASA запускают первый туристический полёт
08:10 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Ракета "Long March-5B", произведенная в Китае, потеряла управление упала в Индийский океан, а большая часть ее обломков сгорели в атмосфере.

Об этом 9 мая сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".

Еще 5 мая было неизвестно, куда упадет 30-метровая ступень ракеты "Чанчжэн-5В", которую запустили еще 29 апреля. Потеряв управление воздушное судно летело над Землей со скоростью 7 км/с, постепенно падая. Прогнозировалось, что она рискует попасть в один из мегаполисов, таких как Мадрид, Пекин, Нью-Йорк.

Точную траекторию не могли вычислить из-за огромной скорости ракеты.

На видео показали, как вероятно ступень космического аппарата пролетела над Оманом, прежде чем упала в океан:

А тем временем в NASA совместно с частной космической компанией Axiom Space намереваются совершить первый полет туристов на МКС.

Об этом сообщили в NASA.

Миссия Axiom Mission 1 включает в себя отправку первого космического туриста на МКС на 8 дней и запланирован после декабря 2022 года.

Детали проекта агентство объявит на последующей пресс-конференции.

Axiom Space является аэрокосмической компанией США. Ее основал экс-глава программы по МКС в NASA Мишель Суффредини.

Сообщается, что 10 дней всей миссии будут стоить каждому туристу около 35 тысяч долларов, включая питание, место на МКС и связь.

Напомним, как 2 мая SpaceX вернула на Землю 4-х астронавтов, доставленных ранее в ноябре 2020 года на МКС.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Китай, НАСА, Космос, Ракета.
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