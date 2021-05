Спустя 167 дней в космосе SpaceX успешно вернула на Землю астронавтов NASA (видео)

Компания SpaceX Илона Маска вернула на Землю четырех астронавтов, которых в середине ноября 2020 года сама же и доставила на на Международную космическую станцию (МКС), чем завершила свою первую регулярную миссию по доставке экипажа на станци..

Об этом сообщают в воскресенье, 2 мая, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и SpaceX.

Видео расстыковки корабля Dragon от МКС NASA опубликовало в своем аккаунте в Twitter:

Undocking confirmed! After 167 days in space – the most for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974 – NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts are coming home. Splashdown is set for 2:57am ET (6:57 UT). Ask questions using #LaunchAmerica. pic.twitter.com/Np49P4mxxl — NASA (@NASA) May 2, 2021

"Расстыковка подтверждена! После 167 дней в космосе - максимального количества дней для американского космического корабля с момента последней миссии Skylab в 1974 году. Астронавты экипажа-1 возвращаются домой", - говорится в сопровождающем видео сообщении.

NASA отслеживало о публиковало все стадии процесса. В частности, опубликовано видео вхождения CrewDragon с астронавтами в атмосферу:

После приводнения в Мексиканском заливе к западу от Флориды (США) к месту посадки направилось спасательное судно SpaceX, чтобы поднять космический корабль из океана и поместить его на борт:

Recovery vessels are on the way to hoist the Crew Dragon Resilience spacecraft out of the ocean and place it inside the Dragon nest aboard @SpaceX’s Go Navigator recovery ship. pic.twitter.com/J2Nhob3ifq — NASA (@NASA) May 2, 2021

Также NASA опубликовало кадры извлечения из океана корабля с астронавтами:

@SpaceX’s Crew Dragon Resilience spacecraft and its four Crew-1 astronauts are being placed safely inside the Dragon's nest aboard the Go Navigator recovery ship. Up next the crew exits the spacecraft. pic.twitter.com/5GEVNWu3VP — NASA (@NASA) May 2, 2021

И кадры выхода астронавтов Майкла Хопкинса, Шеннона Уокера, Викторома Гловера и Соичи Ногучи из космического корабля. На видео видно, что астронавты чувствуют себя отлично и находятся в приподнятом настроении:

How we feel knowing that the astronauts of NASA's SpaceX Crew-1 mission have safely returned to our home planet. pic.twitter.com/CANUXMar9B — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021

Также NASA вело прямую трансляцию и опубликовало двухчасовое видео возвращения экипажа с МКС на Землю:

WATCH LIVE: NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts return to Earth inside the Dragon Resilience after a six-month science mission aboard the @Space_Station. Splashdown off the coast of Florida is targeted for 2:57am ET (06:57 UT). https://t.co/qGjGIYPM52 — NASA (@NASA) May 2, 2021

Как пишет Bloomberg, таким образом SpaceX закрепила свой статус пока что единственного коммерческого партнера NASA, способного перевозить людей на космическую станцию.

"Успешное возвращение экипажа-1 подтверждает растущую роль SpaceX в деятельности NASA по пилотируемым космическим полетам. В апреле NASA также выбрало SpaceX для разработки системы приземления человека на Луну с помощью футуристического корабля Starship", - говорится в заметке.