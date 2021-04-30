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Контракт на миллионы евро: в Украине сделают еще 10 двигателей для европейских ракет VEGA

Контракт на миллионы евро: в Украине сделают еще 10 двигателей для европейских ракет VEGA
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

КБ "Южное" вместе с "Южным машиностроительным заводом" достигли договоренности с итальянской AVIO S.p.A относительно дополнительной поставки 10 украинских двигателей для ракеты-носителя "VEGA". 

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД

Отмечается, что сумма контракта оценивается в 6 миллионов евро (более 200 миллионов гривен). 

"Расширение участия в европейской программе Vega свидетельствует о надежности и конкурентоспособности инженерных разработок украинской ракетно-космической отрасли", - сказал глава МИД Дмитрий Кулеба. 

Текущий контракт рассчитан на поставку 11 блоков маршевых двигателей (БМД), семь из них уже были переданы итальянской стороне, один будет отгружен "в ближайшее время", а еще три находятся в процессе производства. Таким образом, помимо них будет произведено еще 10 двигателей. 

Украина сотрудничает с AVIO S.p.A в программе "VEGA" с 2004 года, за все время итальянское космическое агенство получило уже более 20 украинских двигателей, последние из которых были переданы в начале 2021 года.

Особенность украинского БМД заключается в возможности несколько раз включать его после запуска, что позволяет выводить спутники на разные орбиты. 

Ранее "Телеграф" писал о том, чем живет современная украинская космическая индустрия, больше по теме можно прочитать в материале: Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Италия, МИД, Ракеты, ESA, AVIO S.p.A.
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