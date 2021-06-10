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НАСА обнаружило планету, похожую на Землю

НАСА обнаружило планету, похожую на Землю
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф

Астрономы продолжают изучать глубины космоса в надежде найти признаки жизни или условия, подходящие для ее возникновения, в далеких уголках вселенной. Недавнее открытие "странной" планеты, вращающейся вокруг красной карликовой звезды, заставило ученых задуматься.

Чем привлекла внимание исследователей новая планета рассказывается в статье на сайте издания Independent, с переводом которой предлагает познакомиться "Телеграф".

Исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА и Университета Нью-Мексико (УНМ) обнаружили экзопланету TOI-1231b, вращающуюся вокруг карликовой звезды M, также известной как красный карлик.

Ученые смогли охарактеризовать эту звезду и измерить как радиус, так и массу планеты TOI-1231 b. Это затем дало им необходимые данные для расчета плотности и предположения, из чего состоит атмосфера.

Планета размером с Нептун, имеет 24-дневную орбиту. Она в восемь раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, но ее температура аналогична нашей родной планете, потому что сам красный карлик менее силен.

Его атмосфера имеет температуру около 140 градусов по Фаренгейту (60°С – прим.ред.), что делает TOI-1231b одной из самых холодных малых экзопланет из всех открытых, доступных для исследований атмосферы. Вполне возможно, что высоко в атмосфере могут быть облака и, возможно, свидетельства наличия воды.

"Будущие наблюдения за этой новой планетой позволят нам определить, насколько часто (или редко) водные облака образуются вокруг этих умеренных миров", - сказала Дженнифер Берт, научный сотрудник НАСА. Доцент кафедры физики и астрономии УНМ Диана Драгомир добавила, что для того, чтобы понять из чего именно они состоят, потребуется дальнейшее изучение.

 "Низкая плотность TOI 1231b указывает на то, что она окружена плотной атмосферой, и не является каменистой планетой. Но состав и распространенность этой атмосферы неизвестны!"- сказала Драгомир.

"TOI1231b может иметь большую водородную или водородно-гелиевую атмосферу или более плотную атмосферу из водяного пара. Каждая из них будет указывать на различное происхождение, что позволит астрономам понять, отличается ли формирование планет вокруг M-карликов от того, как они формируются вокруг нашего Солнца".

Чтобы узнать это, ученым нужно понять, улетучивается ли газ и есть ли там атомы водорода и гелия. Обычно межзвездный газ не дает возможности распознать их присутствие. Однако, ученые надеются, что все же они смогут это выяснить, так как эта планетарно-звёздная система быстро удаляется от Земли.

 "Один из самых интригующих результатов последних двух десятилетий исследований экзопланет заключается в том, что до сих пор ни одна из новых планетных систем, которые мы обнаружили, не была похожа на нашу Солнечную систему", - сказал Берт.

"На их орбитах полно планет размером с Землю и Нептун. Их орбиты немного короче орбиты Меркурия, поэтому у нас нет никаких местных примеров, с которыми можно было бы их сравнивать. Эта новая планета, которую мы обнаружили, все еще кажется странной, но она на один шаг ближе к тому, чтобы быть чем-то похожим на наши соседние планеты. По сравнению с большинством обнаруженных к настоящему времени транзитных планет, которые часто имеют палящие температуры в несколько сотен или тысяч градусов, TOI-1231 b является положительно холодной".

Исследование ученых под названием "TOI-1231 b: умеренная планета размером с Нептун, проходящая мимо ближайшего карлика M3 NLTT 24399" будет опубликовано в следующем выпуске американского научного ежемесячного журнала "The Astronomical Journal".

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Исследование Космоса, Карликовая звезда, открытыие новой планеты, поиски жизни в космосе.
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