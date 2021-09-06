SpaceX отправит в космос группу гражданских астронавтов (фото)
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Члены экипажа отправятся в космос на корабле Dragon
Американская компания Илона Маска "SpaceX" запланировала на 15 сентября осуществления космической миссии "Inspiration4", в которой примут участие четыре гражданских человека.
Об этом 3 сентября сообщает "Inspiration4" на своей странице в Twitter.
"Inspiration4 и SpaceX завершили проверку готовности к полету и являются готовыми к запуску!", — пишут в сети.
Члены миссии назначили 16 сентября резервным днем полета.
Известно, что в космос собираются отправиться четыре человека, которые не являются профессиональными астронавтами, однако прошли подготовку к полету.
Таким образом, в состав экипажа, который отправится на орбиту Земли, входят инициатор миссии, миллиардер, основатель Shift4 Payments Джаред Иссакман, бортовой врач Хейли Арсено, пилот миссии (предприниматель, педагог) Сиан Проктор и инженер (ветеран ВВС) Крис Семброски.
Чтобы совершить полет, гражданские астронавты еще в марте 2021 начали подготовку.
Миссия продлится три дня. Ее запуск планируют осуществить с площадки Космического центра NASA имени Джона Кеннеди во Флориде.
Уже 9 сентября астронавты прибудут на космодром и начнут готовиться к полету.
Члены экипажа отправятся в космос на корабле, разработанном SpaceX, который называется Dragon. Планируется, что на орбиту его выведет ракета-носитель Falcon 9.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 20-го июля в космос отправили 20-летнего студента, который стал самым молодым среди своих предшественников.
Также мы писали, что в NASA решили провести эксперимент по выращиванию перца в космосе.
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