Укр

SpaceX отправит в космос группу гражданских астронавтов (фото)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Астронавты, которые полетят в космос Новость обновлена 05 сентября 2021, 16:55
Астронавты, которые полетят в космос

Члены экипажа отправятся в космос на корабле Dragon

Американская компания Илона Маска "SpaceX" запланировала на 15 сентября осуществления космической миссии "Inspiration4", в которой примут участие четыре гражданских человека.

Об этом 3 сентября сообщает "Inspiration4" на своей странице в Twitter.

"Inspiration4 и SpaceX завершили проверку готовности к полету и являются готовыми к запуску!", — пишут в сети.

Члены миссии назначили 16 сентября резервным днем полета.

Известно, что в космос собираются отправиться четыре человека, которые не являются профессиональными астронавтами, однако прошли подготовку к полету.

Таким образом, в состав экипажа, который отправится на орбиту Земли, входят инициатор миссии, миллиардер, основатель Shift4 Payments Джаред Иссакман, бортовой врач Хейли Арсено, пилот миссии (предприниматель, педагог) Сиан Проктор и инженер (ветеран ВВС) Крис Семброски.

Фото участников миссии
Фото участников миссии

Чтобы совершить полет, гражданские астронавты еще в марте 2021 начали подготовку.

Миссия продлится три дня. Ее запуск планируют осуществить с площадки Космического центра NASA имени Джона Кеннеди во Флориде.

Уже 9 сентября астронавты прибудут на космодром и начнут готовиться к полету.

Члены экипажа отправятся в космос на корабле, разработанном SpaceX, который называется Dragon. Планируется, что на орбиту его выведет ракета-носитель Falcon 9.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20-го июля в космос отправили 20-летнего студента, который стал самым молодым среди своих предшественников.

Также мы писали, что в NASA решили провести эксперимент по выращиванию перца в космосе.

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