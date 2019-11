Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon

Компания SpaceX Илона Маска провела подряд 13 успешных тестов парашюта для своего нового космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщила компания в Twitter.

"Команда SpaceX осуществила подряд 13 успешных тестов парашюта обновленной версии Mark 3 для Crew Dragon", - сообщили в компании Маска.

По данным SpaceX, недавние тесты показали, что у парашютной системы есть возможность безопасно доставить космический корабль на землю в случае неоткрытия одного из четырех основных парашютов.

SpaceX team has completed 13 successful tests in a row of upgraded Mark 3 parachutes for Crew Dragon. Most recent test demonstrated the parachute system’s ability to land the spacecraft safely in the unlikely event that one of the four main parachutes fails. pic.twitter.com/VJzDeS8UAG

