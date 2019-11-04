Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon

Новости науки:Корпорация Илона Маска SpaceX провела ряд тестов резервного парашюта для нового космического корабля Crew Dragon.

Компания SpaceX Илона Маска провела подряд 13 успешных тестов парашюта для своего нового космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщила компания в Twitter.

"Команда SpaceX осуществила подряд 13 успешных тестов парашюта обновленной версии Mark 3 для Crew Dragon", - сообщили в компании Маска.

По данным SpaceX, недавние тесты показали, что у парашютной системы есть возможность безопасно доставить космический корабль на землю в случае неоткрытия одного из четырех основных парашютов.

SpaceX team has completed 13 successful tests in a row of upgraded Mark 3 parachutes for Crew Dragon. Most recent test demonstrated the parachute system’s ability to land the spacecraft safely in the unlikely event that one of the four main parachutes fails. pic.twitter.com/VJzDeS8UAG — SpaceX (@SpaceX) November 3, 2019

Ранее компания SpaceX опубликовала кадры испытаний своего нового космического корабля Crew Dragon, а именно системы аварийного спасения.

Как известно, аппарат Crew Dragon построен на основе беспилотного грузового корабля Dragon, также давно введенного в эксплуатацию, который на сегодня является единственным космическим «грузовиком», способным возвращать грузы с МКС обратно на Землю.