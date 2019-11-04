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Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon

Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
12:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram.com

Новости науки:Корпорация Илона Маска SpaceX провела ряд тестов резервного парашюта для нового космического корабля Crew Dragon.

Компания SpaceX Илона Маска провела подряд 13 успешных тестов парашюта для своего нового космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщила компания в Twitter.

"Команда SpaceX осуществила подряд 13 успешных тестов парашюта обновленной версии Mark 3 для Crew Dragon", - сообщили в компании Маска.

По данным SpaceX, недавние тесты показали, что у парашютной системы есть возможность безопасно доставить космический корабль на землю в случае неоткрытия одного из четырех основных парашютов. 

Американский космический корабль с грузом для МКС вышел на орбиту

Ранее компания SpaceX опубликовала кадры испытаний своего нового космического корабля Crew Dragon, а именно системы аварийного спасения.

Как известно, аппарат Crew Dragon построен на основе беспилотного грузового корабля Dragon, также давно введенного в эксплуатацию, который на сегодня является единственным космическим «грузовиком», способным возвращать грузы с МКС обратно на Землю.

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Исследования, Космос, Наука, Космический корабль, Компания SpaceX, Crew Dragon, Парашют для Crew Dragon.
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