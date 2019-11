Американский космический корабль с грузом для МКС вышел на орбиту

Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту после отделения от второй ступени ракеты-носителя Antares.

Об этом сообщает NASA в Twitter.

Он должен доставить на Международную космическую станцию 3,7 т груза для исследований и других задач.

Предыдущий запуск корабля Cygnus состоялся в апреле, он доставил на МКС 3,5 т груза. С 2013 по 2019 год к МКС было отправлено 12 кораблей Cygnus.

Spacecraft separation! @northropgrumman’s #Cygnus cargo spacecraft is now flying in orbit on its own for a mission to deliver more than 8,200 pounds of @ISS_Research and cargo to the @Space_Station. Watch our live coverage: https://t.co/obe9nNNntj

— NASA (@NASA) November 2, 2019