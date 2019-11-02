Такого еще не было: на МКС отправят вино

Новости науки:Компания Space Cargo Unlimited, которая занимается проведением биологических исследований в условиях микрогравитации, отправит десять бутылок вина на МКС.

Ученые хотят понять как на жидкость влияет микрогравитация и повышенная радиация.

Компания в первую очередь запустит на Международную космическую станцию (МКС) дюжину бутылок вина, изготовленной компанией Northrop Grumman. Это первые стеклянные бутылки, которые доставят на орбиту.

"Мы полагаем, что хранение этих образцов на МКС в течение некоторого времени в условиях микрогравитации и микроизлучения может оказать положительное воздействие на бактерии", — отмечает профессор Филипп Дарриет, научный руководитель миссии и директор Института винных исследований университета Бордо, где вино будет проанализировано после возвращения на Землю.

Исследователи хотят изучить, как объекты на Международной космической станции находятся в состоянии микрогравитации. Кроме того, в отсутствие атмосферы Земли объекты в космосе подвергаются значительно большему воздействию радиации, чем объекты на земле. Эти условия означают, что биологические процессы меняются, и ученые хотят рассмотреть как это повлияет на состав вина.