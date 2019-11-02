Печеньки из космоса: на борту МКС будут печь выпечку

Новости науки:Американские астронавты протестируют работу новой электропечи Zero G Oven на борту МКС.

Новая электропечь Zero G Oven для создания свежей выпечки на борту МКС будет доставлена с помощью грузового корабля Sygnus. В печи астронавты постараются приготовить печенье с шоколадом, тесто для которого уже находится на борту МКС в замороженном виде.

Температура в Zero G Oven может достигать 177 °С, что в два раза выше средств для разогрева пищи, которые сейчас есть на МКС. На приготовление печенья в космосе может уйти до 20 минут, считают эксперты.

"Когда вы находитесь в космосе, вам, наверное, хотелось бы ощутить запах готовящегося печенья. Такая печь — это как сердце для дома, она сделает жизнь на орбите более комфортной, приятной и позволит разнообразить вкусовые ощущения" - разработчик печи Джордана Фихтенбаум.

Три печеньки из МКС будут отправлены на Землю для проведения анализов. Остальное печенье съедят космонавты.